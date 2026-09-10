Gonda News: कपड़े के गोदाम में चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 10 Sep 2026 11:36 PM IST
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मोतीगंज। रामनगर बाजार में बुधवार देर रात कपड़े के गोदाम में घुसे चोर 20 हजार रुपये की साड़ियां चुरा ले गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रामकोला डुड़ाव निवासी राकेश कुमार बरवार रामनगर बाजार में लियाकत अली के मकान में 10 वर्ष से किराये पर दुकान लेकर कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। राकेश के मुताबिक मकान में पक्की सीढ़ी का निर्माण चल रहा है। छत से कमरे में आने-जाने का रास्ता खुला है। बुधवार रात चोर इसी रास्ते से गोदाम में घुसकर साड़ियां चुरा ले गए। थानाध्यक्ष तेजनारायण ने बताया कि खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं। (संवाद)
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