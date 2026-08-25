Gonda News: पेंटर ने सामुदायिक शौचालय की दीवारों पर लिखा नो पेमेंट

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पेंटर हर्षित ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले उन्होंने सामुदायिक शौचालय में रंगाई-पुताई और चित्रकारी का काम किया था। आज तक भुगतान नहीं मिला है। आरोप है कि भुगतान के लिए कई बार चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर हर्षित ने शौचालय की दीवारों और दरवाजे पर काला पेंट पोत दिया। उस पर लिखे ग्राम प्रधान व सचिव के नाम और चित्रों को भी विद्रूप कर दिया। पंचायत सचिव अभिषेक पटेल ने बताया कि रंगाई-पुताई का काम उनके कार्यकाल में नहीं कराया गया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पेंटिंग का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान किस फर्म या व्यक्ति के खाते में गया, इसकी जानकारी रिकॉर्ड से की जाएगी।

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दुबहा बाजार। चुरा मुर्रा के खैरी स्थित सामुदायिक शौचालय में रंगाई-पुताई का भुगतान दो साल बाद भी न मिलने का मामला सामने आया है। नाराज पेंटर ने शौचालय की दीवारों पर बनी आकृतियों और लिखे नामों को काले पेंट से पोत दिया। साथ ही दरवाजे पर ‘नो पेमेंट’ लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया।