Gonda News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

विज्ञापन





गांव निवासी राकेश गौतम की बेटी सुंदरी (17) किसान बालिका इंटर कॉलेज तरबगंज में कक्षा 11 की छात्रा थी। बड़ी बहन काजल ने बताया कि उनकी मां गोरखपुर स्थित मायके गई थीं। पिता पंजाब में नौकरी करते हैं। घर में सुंदरी और काजल ही थीं। सोमवार सुबह काजल कमरे में गई तो सुंदरी का शव छत के हुक में रस्सी से बंधे फंदे से लटका मिला। काजल की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तीन बहनों व दो भाइयों में सुंदरी दूसरे नंबर की थी। अन्य बहनें काजल व खुशबू और भाई विकास व विशाल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। (संवाद)

विज्ञापन

दुर्जनपुर घाट। तरबगंज के सेझिया गांव में सोमवार सुबह किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।