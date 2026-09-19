Gonda News: दीपोत्सव के साथ मनाया मोदी का जन्मदिन

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कटरा बाजार के हनुमानगढ़ी मंदिर में बृहस्पतिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीपोत्सव आयोजित किया गया। कटरा बाजार के भाजपा विधायक बावन सिंह और अर्जुन प्रसाद तिवारी की अगुवाई में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस दौरान सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ा गया।तरबगंज में सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजपा विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने अशोकपुर में आशीर्वाद का दीया जलाया। अमृत सरोवर पर आयोजित कार्यक्रम में केक काटा गया। इस मौके पर ग्राम प्रशासक पवन सिंह, अनिल पांडेय, महेंद्र सिंह, रामधोख, दीपक सिंह, अजीत सिंह, पेशकार, अभिमन्यु सिंह आदि मौजूद रहे।पसका में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गोपालग्राम में स्वस्थ वातावरण का संदेश दिया गया। केंद्राध्यक्ष डॉ. सीएम त्रिपाठी ने लोगों से घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखने की अपील की गई। इस मौके पर इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा, ममता त्रिपाठी, डॉ. आशीष पांडेय, डॉ. सुधांशु, स्नेहा पांडेय, अंजनी दुबे, नितेश दुबे आदि मौजूद रहे।