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प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के गमसरा नहर सराय निवासी शिवनाथ मांझी (24) के रूप में हुई है। वह क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। हादसे के समय उनके साथ मौजूद सुबोध राम ने माधोपुर पुलिस चौकी में सूचना दी थी। चौकी प्रभारी शुभम दूबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेट प्रमोद कुमार ने बताया कि यहां 16 मजदूर करीब दो महीने से काम कर रहे हैं। हादसे के बाद साथी मजदूरों में शोक है।

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माधोपुर। कटरा बाजार में उर्दीगोंडा गांव के पास शनिवार देर शाम पुल से टेढ़ी नदी में गिरकर बिहार निवासी मजदूर की डूबने से मौत हो गई। हादसा शाम करीब सात बजे हुआ। साथ में काम कर रहे मजदूर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव नदी से निकलवाया।