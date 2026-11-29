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तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जिले में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का अभियान चलाया था। इसके तहत व्यापारियों, खासकर सराफा कारोबारियों को प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया गया था। ग्राम पंचायतों में भी कैमरे लगवाए गए थे। इसी अभियान से प्रेरित होकर वजीरगंज के ग्राम प्रधान सुशील जायसवाल ने कस्बे में 32 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इनका मॉनिटर पंचायत भवन में लगाया गया था। इस पहल के लिए तत्कालीन एसपी ने प्रधान को सम्मानित भी किया था।सुशील जायसवाल ने बताया कि कैमरों और उनके मुख्य तारों को बिजली के खंभों पर लगाया गया था। खंभों पर केबल बदलने के दौरान तार टूट गए और कई कैमरे भी क्षतिग्रस्त होकर लटक गए। संबंधित कार्यदायी संस्था से तार जोड़ने और कैमरों की मरम्मत कराने के लिए कहा गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके चलते सभी कैमरे बंद पड़े हैं।प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से पुलिस के साथ आम लोगों को भी सुरक्षा मिलती है। इन्हें लगवाने के साथ ही रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने ग्राम प्रशासक और बीडीओ से कैमरे दुरुस्त कराने का आग्रह किया है। वहीं, बीडीओ अभिषेक मणि त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से लगवाए गए कैमरों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी पंचायत की है। इन्हें जल्द ठीक कराया जाना चाहिए।