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शासन की ओर से जारी स्वीकृति में निर्माण खंड-दो, प्रांतीय खंड और निर्माण खंड-एक के मार्ग शामिल हैं। इनमें गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले संपर्क मार्गों के साथ कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कें भी हैं। प्रमुख मार्गों में हटही संपर्क मार्ग, करनैलगंज-हुजूरपुर से रेवारी जूनियर हाईस्कूल होते हुए रेवारी गांव तक का मार्ग, पूरेनारी से बेदहवा रमघटा, बीएफए रोड से वीरपुर भोज, रुपईडीह-खरगूपुर से बभनी सराय और फरेंदा-जरवल रोड से रेहुआ लिंक रोड शामिल हैं।इसके अलावा मैजापुर रोड से कंहाईपुरवा-पुरेसंगम, कटरा चौरी रोड से बोधपुरवा, गंडाही संपर्क मार्ग, चिर्रैया-चौखट मार्ग, विशुनपुर संपर्क मार्ग, बैरीपुर रामनाथ संपर्क मार्ग, जैदवा-अशरफपुर मार्ग और दुर्जनपुर चौराहे से लोनियनपुरवा होते हुए देवीनगर संपर्क मार्ग की भी विशेष मरम्मत कराई जाएगी।शासनादेश में सभी 28 मार्गों की लंबाई और मरम्मत पर आने वाली लागत निर्धारित की गई है। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि वित्तीय स्वीकृति के साथ पहली किस्त मिल गई है। अब मरम्मत कार्यों को शुरू कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।