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बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने की। संचालन जिला महामंत्री विष्णु प्रताप नारायण सिंह ने किया। बैठक में रंजीत कश्यप, अर्जुन तिवारी, प्रमोद कुमार चंचल, विवेक मणि श्रीवास्तव, जनार्दन प्रसाद, नीरज मौर्य, वंदना गुप्ता, दीपक गुप्ता, रीता सिंह, विष्णु प्रताप पांडेय, उमेश शुक्ला, जितेंद्र कुमार पांडेय, अभिषेक दत्त त्रिपाठी, प्रिंस चौरसिया आदि मौजूद रहे।

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गोंडा। भाजपा पदाधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। पदाधिकारी बूथों पर प्रवास कर मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का काम करें। यह बात भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं अवध क्षेत्र प्रभारी दिलीप पटेल ने रविवार को जिला कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक एवं परिचयात्मक बैठक में कही।