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नगर के महाराज पीएचसी में दोपहर 01:03 बजे तक 53 मरीजों का उपचार किया गया था। इस दौरान फार्मासिस्ट चंद्रप्रकाश शुक्ल, लैब टेक्नीशियन रंजीत कुमार, बब्बन प्रसाद यादव और विशाल कुमार मौजूद रहे। फार्मासिस्ट ने बताया कि चिकित्सक आए थे लेकिन कहीं चले गए हैं।बेलसर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माधवपुर में दोपहर 12:20 बजे तक 11 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें जुकाम और बुखार के मरीज अधिक थे। आरबीएसके चिकित्सक डॉ. जसविंदर कौर ने मरीजों का परीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पेयजल और शौचालय में पानी की समस्या उठाई। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि केंद्र में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है लेकिन वाशरूम में पानी नहीं होने से परेशानी होती है। पानी की टंकी में काफी समय से आपूर्ति नहीं हो रही है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. सतपाल सोनकर ने जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।वजीरगंज के पीएचसी पिपरी और डुमरियाडीह में कुल 134 मरीजों का उपचार किया गया। पीएचसी पिपरी की प्रभारी डॉ. नेहा तिवारी ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ जुकाम, खांसी, बुखार, चर्मरोग और पेट दर्द के मरीज अधिक पहुंचे। यहां 70 मरीजों को उपचार के साथ दवाएं दी गईं। वहीं, पीएचसी डुमरियाडीह में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. कौशलेंद्र सिंह के अनुसार 64 मरीजों का उपचार किया गया।हलधरमऊ विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अव्यवस्थाएं मिलीं। पीएचसी नहवापरसौरा में सुबह 10:35 बजे तक फार्मासिस्ट मनोज श्रीवास्तव आठ मरीजों के पर्चे बना चुके थे लेकिन आयुष चिकित्सक डॉ. उदेश कुमार और स्टाफ नर्स मुकेश कुमार करीब 10:40 बजे पहुंचे। लैब टेक्नीशियन के अनुपस्थित रहने पर फार्मासिस्ट को ही रक्त की जांच करनी पड़ी। मरीजों ने वजन मापने की मशीन खराब होने और महिला रोगों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने की शिकायत की।पीएचसी बरांव में दोपहर 12 बजे तक आयुष चिकित्सक डॉ. अरकान खान ने पांच मरीजों का उपचार किया, जबकि फार्मासिस्ट नदारद रहे। लैब टेक्नीशियन नागेंद्र कुमार ने दो मरीजों की मधुमेह की जांच की। एक मरीज ने बताया कि शुगर की जांच तो हो गई लेकिन रक्तचाप मापने की मशीन नहीं होने से जांच नहीं हो सकी। इससे मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ी।