Gonda News: बेटे की खुदकुशी के गम में जान ने जान दी

ग्राम प्रशासक रिंकू शुक्ल ने बताया कि धमरैया निवासी राजमती चौरसिया (38) का शव रविवार सुबह घर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक नवनिर्मित मकान में सरिया से बंधे फंदे से लटका मिला। 10 दिन पहले राजमती के 13 वर्षीय बेटे मनीष की मौत हो गई थी। तब से वह अवसाद में रहती थीं। उनके सात साल का छोटा बेटा भी है।सीओ तरबगंज डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि बेटे के खुदकुशी करने के बाद राजमती ने कुएं में कूदकर जान देने का प्रयास किया था। इस पर परिजनों ने उन्हें मायके भेज दिया था। मायके में भी राजमती ने आत्महत्या की कोशिश की थी। शनिवार शाम ही वह मायके से लौटी थीं और रविवार भोर उन्होंने खुदकुशी कर ली। (संवाद)