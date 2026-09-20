Gonda News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, हत्या का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी भवानी प्रसाद दुबे ने बताया कि उनका बेटा प्रदीप शनिवार शाम मदरहवा चौराहे के समीप साप्ताहिक मंडी से सब्जी खरीदकर घर लौट रहा था। आरोप है कि गंडाही पांडेय पुरवा नहर के पास पुरानी रंजिश को लेकर अशोकपुर जाटन पुरवा निवासी पांच लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर प्रदीप को मरणासन्न कर दिया। इसके बाद आरोपी भाग गए। चीखपुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। परिजन भी मौके पर पहुंच गए और प्रदीप को सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्रदीप को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता का कहना है कि बेटे के सिर, पैर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि यूपी 112 पर हादसे की सूचना दी गई थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में ट्रैक्टर ट्रॉली जाती दिखी है। ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसे की संभावना है।एएसपी (पश्चिमी) राधेश्याम राय ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवक की हादसे में मौत हुई है। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसकी भी जांच कराई जा रही है।प्रदीप तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। अन्य भाई रमेश व संदीप हैं। तीन बहनों में दो विवाहित हैं। सबसे छोटी शिवानी है। प्रदीप की मौत से मां शिवपति और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।पिता भवानी प्रसाद और बड़े भाई रमेश का कहना है कि थाने में पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की। परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।