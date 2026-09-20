Gonda News: भड़काऊ वीडियो बनाने के आरोप में दो महिलाओं पर रिपोर्ट

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उपनिरीक्षक योगेंद्र यादव ने बताया कि वीडियो में दो महिलाएं अपना नाम काजल और पल्लवी शुक्ला बताते हुए कुछ मुकदमों का जिक्र कर रही हैं। इसी दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गोंडा आने पर धमकी देने और गालीगलौज करने की बात सामने आई। उपनिरीक्षक ने बताया कि वीडियो वायरल होने से विभिन्न वर्गों के लोगों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई। जांच में वीडियो में दिखाई दे रही महिलाओं की पहचान पल्लवी शुक्ला निवासी बौनापुर, थाना कौड़िया और काजल सिंह निवासी मर्दनपुरवा, थाना इटियाथोक के रूप में हुई। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तीन जून को भी पल्लवी शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच की जा रही है। (संवाद)

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गोंडा। सोशल मीडिया में भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के आरोप में कौड़िया पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।