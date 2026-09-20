Gonda News: सांप के काटने से बालिका की मौत

विज्ञापन

मुजेहना। रेतवागाड़ा के जलालपुर में शनिवार रात बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई। धर्मेंद्र ने बताया कि शनिवार रात उनकी बेटी संध्या (9) घर के अंदर चार्जिंग में लगा मोबाइल लेने गई थी। इसी दौरान वहां सांप ने उसे काट लिया। पहले तो परिजन और गांव वाले झाड़फूंक कराने में लगे रहे। जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान संध्या की मौत हो गई। बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव निवासी अमितेश सिंह उर्फ राजकुमार ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि अगर परिजन झाड़फूंक में समय बर्बाद न करते और समय से अस्पताल ले जाते, तो संध्या की जान बच सकती थी।