Gonda News: रंगमंच पर दिखेगी पीएम मोदी की 25 साल की सेवा यात्रा

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने इन वर्षों में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत जिले में ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष नाट्य मंचन किए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की सार्वजनिक जीवन की यात्रा को अभिनय, संवाद, संगीत और मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।जिला मीडिया प्रभारी विवेक मणि श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 23 सितंबर तक मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में नाट्य मंचन होगा। 24 से 27 सितंबर तक सदर विधानसभा, 28 सितंबर से एक अक्तूबर तक कटरा बाजार, दो से पांच तक करनैलगंज, छह से नौ तक तरबगंज, 10 से 13 तक मनकापुर और 14 से 17 अक्तूबर तक गौरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नाट्य प्रस्तुति में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा को दर्शाया जाएगा। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनसंवाद स्थापित करने की तैयारी है।