Gonda News: भालाफेंक में अदिति व अखिलेंद्र अव्वल

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प्रतियोगिता का शुभारंभ देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल चरित्र निर्माण के साथ आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।विद्या भारती और भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-19 बालक भालाफेंक में अखिलेंद्र प्रथम, दिव्यांश शुक्ला द्वितीय और आशुतोष कुमार तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में अदिति वर्मा, वैष्णवी पांडेय और अंशिका गुप्ता ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालक वर्ग में देवांश तिवारी प्रथम, रुद्रप्रताप सिंह द्वितीय और नितेश कुमार यादव तृतीय स्थान पर रहे।400 मीटर बाधा दौड़ के अंडर-17 बालिका वर्ग में अंशिका, रचना राजवंशी और मैफिसा बानो क्रमश: पहले तीन स्थान पर रहीं। अंडर-19 बालिका वर्ग में दिव्या वर्मा प्रथम और तनीषा द्वितीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में दीपक प्रथम, कृष्णा यादव द्वितीय और सुनील तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में दीपचंद वर्मा, देवांश राज और आयुष सिंह ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।अंडर-11 बालिका बाधा दौड़ में सुमन गुप्ता, सिया और दीपांशी क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में तेज त्रिवेदी प्रथम, निर्भय तिवारी द्वितीय और अमरजीत तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-17 बालिका ऊंची कूद में सावनी राजपूत, अंशिका यादव और सिंधुजा ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।इस दौरान प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह, प्रधानाचार्य रवि कुमार शुक्ल, प्रबंधक राजेंद्र सिंह खुराना, भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, संभाग निरीक्षक अंबरीश कुमार, गोपाल राम मिश्र, सुरेश कुमार सिंह, अवधेश कुमार सिंह, विनोद अवस्थी, पुष्पा मिश्रा, सुरेश चंद्र पांडेय और पंकज सोनी आदि मौजूद रहे।