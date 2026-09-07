यूपी: टूंडला रेलवे स्टेशन से मजार और मंदिर हटाने की समय-सीमा बढ़ी, आठ सितंबर तक स्थान खाली करने का था नोटिस

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टूंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर वर्षो पुरानी मजार स्थित है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के बीच स्थित रेल पटरियों के मध्य हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। स्टेशन परिसर के विकास और सुरक्षा के दृष्टिगत रेल प्रशासन दोनों धार्मिक स्थलों को यहां से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता है। इसको लेकर 27 अगस्त को वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता रिहान शहीद द्वारा दोनों पक्षों को 8 सितंबर तक स्थान खाली करने का नोटिस जारी किया गया था।मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों ने इस स्थान पर आपत्ति जता दी। इसी सिलसिले में सोमवार को आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनीत सागर और कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने खुद लाइनपार पहुंचकर मुस्लिम प्रतिनिधियों से वार्ता की। किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया गया। हालांकि अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके चलते आरपीएफ के अधिकारियों द्वारा पुनः संवाद स्थापित कर रास्ता निकाला जाएगा।रेलवे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। मजार और मंदिर दोनों का स्थानांतरण पूरी तरह सौहार्दपूर्ण माहौल और आपसी सहमति के आधार पर ही कराया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार फिलहाल दोनों पक्षों को थोड़ा और समय दिया गया है।