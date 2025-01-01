Firozabad News: जमालपुर रेलवे अंडरपास के पास नाले में गिरने से हलवाई की मौत

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गांव जमालपुर निवासी विमल कुमार (38) गाजीपुर स्थित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बीएल वर्मा की मिठाई की दुकान पर हलवाई का काम करता था। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे वह दुकान से काम निपटाकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह जमालपुर रेलवे पुल के नीचे पहुंचा। किसी तरह से 6 से 8 फीट गहरे नाले में गिर गया। शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा, तो पुलिस और परिजन को सूचना दी। मृतक तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। विमल अपने पीछे पत्नी अनीता और तीन मासूम बेटे ईशु, भोला व विष्णु को रोता-बिलखता छोड़ गया है।मृतक के चाचा अशोक बघेल और ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम ने अपना पानी सिंचाई विभाग के बंबा में डाल रखा है। फतेहपुर टेल पर बंबा बंद होने के कारण पानी आगे नहीं निकल पाता और ओवरफ्लो होकर रास्तों व खेतों में भर जाता है। भरे हुए गंदा पानी में हुई फिसलन के कारण भी विमल नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष मटसैना विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक शराब पीने का आदी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर और स्थिति साफ होगी।