Fatehpur News: बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:54 PM IST
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खखरेरू। थाना क्षेत्र के गुरगौला जयरामपुर गांव में शुक्रवार दोपहर बकरी चोरी कर बाइक से भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोरी की गई बकरी और बाइक समेत दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने पीड़ित लाल कुंवर की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी लाल कुंवर ने बताया कि दो युवक स्प्लेंडर बाइक से एक बकरी चुराकर भागने लगे। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवकों को बाइक समेत दबोच लिया। पूछताछ में बाइक चालक ने अपना नाम राजराम निर्मल और पीछे बैठे युवक ने बृजेश कुमार बताया। दोनों खागा कोतवाली क्षेत्र के बहलोलपुर ऐलाई गांव के निवासी हैं। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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गांव निवासी लाल कुंवर ने बताया कि दो युवक स्प्लेंडर बाइक से एक बकरी चुराकर भागने लगे। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवकों को बाइक समेत दबोच लिया। पूछताछ में बाइक चालक ने अपना नाम राजराम निर्मल और पीछे बैठे युवक ने बृजेश कुमार बताया। दोनों खागा कोतवाली क्षेत्र के बहलोलपुर ऐलाई गांव के निवासी हैं। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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