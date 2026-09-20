Fatehpur News: सिटी में आज

विज्ञापन



शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।



शिविर

अंसारी मार्केट पौली बाजार में निशुल्क नेत्र शिविर सुबह 9 बजे से।



जन आरोग्य मेला

पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।





बैठक

भाजपा कार्यालय में बैठक व दोपहर तीन बजे से।



धर्म-कर्म

जहानाबाद के रामतलाय मंदिर से निकाली जाएगी श्रीगणेश जी की शोभायात्रा सुबह 11 बजे।

औंग के बम अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।



कवि सम्मेलन