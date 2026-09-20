Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:31 AM IST
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कवि सम्मेलन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
शिविर
अंसारी मार्केट पौली बाजार में निशुल्क नेत्र शिविर सुबह 9 बजे से।
जन आरोग्य मेला
पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
बैठक
भाजपा कार्यालय में बैठक व दोपहर तीन बजे से।
धर्म-कर्म
जहानाबाद के रामतलाय मंदिर से निकाली जाएगी श्रीगणेश जी की शोभायात्रा सुबह 11 बजे।
औंग के बम अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
शिविर
अंसारी मार्केट पौली बाजार में निशुल्क नेत्र शिविर सुबह 9 बजे से।
जन आरोग्य मेला
पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
बैठक
भाजपा कार्यालय में बैठक व दोपहर तीन बजे से।
धर्म-कर्म
जहानाबाद के रामतलाय मंदिर से निकाली जाएगी श्रीगणेश जी की शोभायात्रा सुबह 11 बजे।
औंग के बम अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।