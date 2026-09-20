Fatehpur News: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अब 29 तक आवेदन करें

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परीक्षा में कक्षा आठ में अध्ययनरत विद्यार्थी ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा सात की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के दौरान अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।अभिभावक की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, एससी, एसटी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी होना जरूरी है।