Fatehpur News: कबड्डी में जयरामपुर और किशनपुर की टीमों ने दिखाया दम
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:28 AM IST
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धाता। चौधरी शिव सहाय सिंह इंटर कॉलेज जयरामपुर के खेल मैदान में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें जयरामपुर, गुरगौला, किशनपुर, खखरेरू और विजयीपुर समेत कई विद्यालयों की अंडर-19 व अंडर-17 बालक-बालिका टीमों ने प्रतिभाग किया।
सीनियर बालक वर्ग के फाइनल में चौधरी शिव सहाय सिंह इंटर कॉलेज जयरामपुर ने सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर को 38-31 अंकों से हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। जूनियर बालक वर्ग में सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर ने जयरामपुर की टीम को 45-29 अंकों से पराजित कर विजेता का खिताब जीता। सीनियर बालिका वर्ग में भी सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर ने जयरामपुर को कड़े मुकाबले में 33-32 अंकों से हराकर पहला स्थान प्राप्त किया।
प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार ने की। खेल प्रभारी अनिल कुमार शुक्ला और पुष्पराज सिंह ने व्यवस्थाएं संभालीं। निर्णायक की भूमिका सुनील कुमार ने निभाई, जबकि जय सिंह ने सहायक के रूप में सहयोग किया। अखिलेश नारायण मिश्रा ने कमेंट्री की। तहसील स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन में बृजेश कुमार पांडेय, ध्यान सिंह, पुष्पराज सिंह, पवन कुमार, नवनेश अग्रहरि, कमल सिंह और अखिलेश कुमार तिवारी ने सहयोग किया।
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सीनियर बालक वर्ग के फाइनल में चौधरी शिव सहाय सिंह इंटर कॉलेज जयरामपुर ने सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर को 38-31 अंकों से हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। जूनियर बालक वर्ग में सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर ने जयरामपुर की टीम को 45-29 अंकों से पराजित कर विजेता का खिताब जीता। सीनियर बालिका वर्ग में भी सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर ने जयरामपुर को कड़े मुकाबले में 33-32 अंकों से हराकर पहला स्थान प्राप्त किया।
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प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार ने की। खेल प्रभारी अनिल कुमार शुक्ला और पुष्पराज सिंह ने व्यवस्थाएं संभालीं। निर्णायक की भूमिका सुनील कुमार ने निभाई, जबकि जय सिंह ने सहायक के रूप में सहयोग किया। अखिलेश नारायण मिश्रा ने कमेंट्री की। तहसील स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन में बृजेश कुमार पांडेय, ध्यान सिंह, पुष्पराज सिंह, पवन कुमार, नवनेश अग्रहरि, कमल सिंह और अखिलेश कुमार तिवारी ने सहयोग किया।
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