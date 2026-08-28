Fatehpur News: बाइकों की भिड़ंत में ग्रामीण की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:48 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:48 PM IST
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हुसैनगंज। थाना क्षेत्र में बेला मोड़ के पास शुक्रवार शाम दो बाइकों की भिड़ंत में घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से बाइक लेकर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
हथगाम थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी गेंदा लाल विश्वकर्मा (50) शुक्रवार को ससुराल किशुनदासपुर गए थे। शाम को वह बाइक से गांव लौट रहे थे। बेला मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।
हादसे में गेंदा लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी हुसैनगंज पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरा बाइक सवार भी मामूली रूप से घायल हुआ था लेकिन घटना के बाद बाइक लेकर मौके से चला गया। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि दूसरे बाइक सवार का अभी पता नहीं चल सका है।
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हथगाम थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी गेंदा लाल विश्वकर्मा (50) शुक्रवार को ससुराल किशुनदासपुर गए थे। शाम को वह बाइक से गांव लौट रहे थे। बेला मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।
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हादसे में गेंदा लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी हुसैनगंज पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरा बाइक सवार भी मामूली रूप से घायल हुआ था लेकिन घटना के बाद बाइक लेकर मौके से चला गया। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि दूसरे बाइक सवार का अभी पता नहीं चल सका है।
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