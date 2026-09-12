Fatehpur News: स्वाइन फ्लू से युवती मिली संक्रमित, परिजन की भी होगी जांच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कई दिनों से बीमार युवती की हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे बीते सोमवार को कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू का संदेह होने पर सैंपल जांच के लिए लखनऊ पीजीआई भेजा गया, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कानपुर के सीएमओ ने भी संक्रमण की पुष्टि की है।सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने बताया कि युवती के परिजन की भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा संपर्क में आए अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने परिजनों से स्वयं भी जांच कराने की अपील की, ताकि संक्रमण का समय रहते पता चल सके और बेहतर उपचार लिया जा सके।जिले में इससे पहले दो डॉक्टरों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तीसरा मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। युवती का कानपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।सीएमओ ने बताया कि स्वाइन फ्लू में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिरदर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से लक्षण नजर आने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने और खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढकने की अपील की है।