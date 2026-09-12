Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
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लोक अदालत
कचहरी में लगेगी लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
बैठक
कचहरी स्थित पार्क में डॉक्टर बाबा आंबेडकर मिशन भारत की बैठक सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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कचहरी में लगेगी लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
बैठक
कचहरी स्थित पार्क में डॉक्टर बाबा आंबेडकर मिशन भारत की बैठक सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।