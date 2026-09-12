Fatehpur News: बैंकों की हड़ताल से 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सामान्य दिनों के औसत कारोबार के आधार पर करीब 100 करोड़ रुपये के बैंकिंग कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं चालू रहीं।सुबह बैंक खुलने के समय ग्राहक शाखाओं पर पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। दिनभर शाखाओं में सन्नाटा पसरा रहा। कारोबारियों और आम ग्राहकों को नकदी जमा-निकासी और चेक संबंधी कार्यों में सबसे अधिक परेशानी हुई। हड़ताल के बाद अगले कार्यदिवस में लंबित काम बढ़ने से ग्राहकों की भीड़ बढ़ने और बैंकिंग सेवाओं में देरी की आशंका है।एलडीएम गोपाल कृष्णा ने बताया कि शाखा स्तर का कामकाज प्रभावित रहा। करीब 100 करोड़ रुपये के लेनदेन के प्रभावित होने का अनुमान है। हड़ताल समाप्त होने के बाद लंबित कार्यों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अपील पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। शहर के नउवाबाग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने और सेवानिवृत्ति से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की मांग उठाई गई। सहायक महामंत्री संदीप कुमार ने कहा कि मांगें लंबे समय से लंबित हैं और सरकार व संबंधित प्राधिकारी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।वहीं उप्र ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पटेल नगर स्थित बैंक में प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष वैभव शुक्ला ने कहा कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन व्यापक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शन में महामंत्री रोहन कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।