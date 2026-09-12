Fatehpur News: मरम्मत के नाम पर दो घंटे की कटौती, 10 घंटे बाद मिली बिजली आपूर्ति

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इस दौरान करीब साढ़े छह घंटे आपूर्ति बाधित रही। काम पूरा होने के बाद बिजली बहाल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद दो घंटे की रोस्टिंग से आपूर्ति फिर बंद हो गई। इस तरह करीब 10 घंटे बाद उपभोक्ताओं को पूरी तरह बिजली मिल सकी।लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहरा गया। संतोष अग्रहरि, राम सिंह, धीरेंद्र मौर्य, लक्ष्मी गौतम, गजेंद्र सिंह यादव और भोला यादव ने कहा कि लगातार कटौती से लोग परेशान हैं। अवर अभियंता कमल किशोर ने बताया कि एमसीटी बदलने का कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। बाद में रोस्टिंग के कारण दो घंटे आपूर्ति प्रभावित हुई।