फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Mother dozes off during train journey; toddler falls out of emergency window.

Fatehpur News: ट्रेन में यात्रा के वक्त मां की लगी आंख, इमरजेंसी विंडो से गिरा मासूम

Sat, 12 Sep 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Mother dozes off during train journey; toddler falls out of emergency window.
हसवा (फतेहपुर)। सफर की थकान में मां की आंख लगी तो उसकी गोद से नौ माह का मासूम इमरजेंसी विंडो से नीचे गिर गया। जानकारी होते ही सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली से बिहार जा रहा परिवार सकते में आ गया। महिला इमरजेंसी विंडो के पास अपने बेटे को लेकर लेटी थी। कुछ देर बाद नींद खुली तो बच्चा गायब था।
विज्ञापन

ट्रेन के प्रयागराज पहुंचने पर महिला ने तत्काल जीआरपी को घटना की जानकारी दी। बच्चे के गायब होने की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस सक्रिय हो गई और रेलवे ट्रैक समेत आसपास के स्थानों पर तलाश शुरू कर दी। मासूम की खोज में पुलिस के साथ यात्रियों ने भी मदद की।
विज्ञापन

बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले मोहन परिवार के साथ सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली से बिहार जा रहे थे। थानाध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद के रेलवे ट्रैक और आसपास के स्थानों पर बच्चे की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed