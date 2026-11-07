Fatehpur News: सिटी में आज

विज्ञापन





शहर के काशीराम कॉलोनी में दिवाली उपहार वितरण सुबह 10 बजे से।



तेलियानी ब्लॉक के मवइया गांव स्थित वृद्धाश्रम में भोजन वितरण सुबह 11 बजे से।





दंगल



खागा कस्बे में दंगल का आयोजन दूसरे दिन दोपहर दो बजे से।





धर्म-कर्म



धाता नगर पंचायत के सिराथू रोड स्थित गेस्ट हाउस में सातवें दिन श्री शिव महापुराण कथा शाम चार बजे से।



खागा के अयोध्या मंदिर में आयोजित रामलीला में राम राज्याभिषेक का मंचन आयोजन शाम सात बजे से।



वितरण