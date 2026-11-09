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फतेहपुर: शार्ट सर्किट से झोला-बैग की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख

Mon, 09 Nov 2026 05:50 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 09 Nov 2026 05:50 PM IST
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Fatehpur: Fire breaks out in a bag shop due to a short circuit; stock reduced to ashes
बैग की दुकान में लगी आग - फोटो : अमर उजाला
सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर में रविवार रात शार्ट सर्किट से झोला-बैग की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज होती चली गईं। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग से दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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