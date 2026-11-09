फतेहपुर: बाइक और दो कारों की भिड़ंत में छह घायल, दो की हालत गंभीर

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गांव सौंह निवासी शुभम उर्फ छोटू तिवारी और उसका चचेरा भाई शिवम तिवारी अपाचे बाइक से मुरादीपुर से चंद्रिका देवी गंगा घाट स्नान करने जा रहे थे। गुनीर तिराहे के पास उनकी बाइक उन्नाव की ओर से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित कार सामने से आ रही मारुति कार से भिड़ गई। मारुति कार में सवार सुरेंद्र शुक्ला, नीरज अग्निहोत्री, विभा और शैलेंद्री घायल हो गए। दोनों महिलाओं के पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, बाइक सवार दोनों युवकों को भी चोटें आईं। दूसरी कार में सवार बिंदकी निवासी राजेश सिंह समेत दो पुरुष और तीन बच्चे सुरक्षित रहे। एक बच्चे को मामूली चोट आई है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दोनों कारें और बाइक घटनास्थल पर खड़ी हैं।