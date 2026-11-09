Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Speeding car rams into the back of a container truck on the national highway; seven people injured

फतेहपुर: नेशनल हाईवे पर कंटेनर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, सात लोग घायल

Mon, 09 Nov 2026 05:06 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 09 Nov 2026 05:06 PM IST
विज्ञापन
Speeding car rams into the back of a container truck on the national highway; seven people injured
फतेहपुर में सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

कल्यानपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब सात बजे नेशनल हाईवे-19 पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से टकरा गई। हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। घायलों में चार पुरुष, एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। सभी को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज फतेहपुर भेजा गया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रहा कंटेनर (आरजे 29 जीए 9818) हाईवे की मध्य लेन में चल रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार (जीजे 18 बीएम 2396) अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार सभी सात लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भिजवाया। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और कार को सड़क किनारे करा दिया गया। इससे हाईवे पर यातायात प्रभावित नहीं हुआ और आवागमन सुचारु रूप से चलता रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed