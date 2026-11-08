Fatehpur News: सिटी में आज

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नउवाबाग स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में गोवर्धन पूजा सुबह 10 बजे से।



भिटौरा ब्लॉक के ढकौली स्थित हनुमान मंदिर में भंडारा सुबह 10 बजे से।



धाता नगर पंचायत के सिराथू रोड स्थित गेस्ट हाउस में आठवें दिन श्री शिव महापुराण कथा शाम चार बजे से।



बिंदकी कस्बे के राधा-कृष्ण मंदिर में मंगलवार को अन्न कूट महोत्सव का आयोजन शाम छह बजे से।



धर्म-कर्म