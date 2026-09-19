Fatehpur News: लखनऊ के श्यामू के रूप में हुई शव की शिनाख्त

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बहुआ (फतेहपुर)। ललौली थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान लखनऊ के मईगंवा थाना क्षेत्र के मझिगवां जलालपुर निवासी श्यामू (32) के रूप में हुई। शुक्रवार को उनके पिता शारदा प्रसाद ललौली थाने पहुंचे और शव की शिनाख्त की। बृहस्पतिवार को दतौली चौकी के पास ओती मौरंग खदान के रास्ते पर शव मिला था। पुलिस को उसकी जेब से लखनऊ का रेलवे टिकट मिला। इस आधार पर पुलिस ने शव का फोटो लखनऊ के थानों में भेजा। खबरें प्रकाशित होने के बाद शारदा प्रसाद को घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि श्यामू करीब छह साल से घर से बाहर था। वह होटल और ढाबों में काम करता था। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है।