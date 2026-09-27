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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Elderly man dies after being hit by a speeding car

Fatehpur News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

Sun, 27 Sep 2026 10:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:33 PM IST
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Elderly man dies after being hit by a speeding car
फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलदरइया मोड़ के पास शनिवार देर शाम कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। रामगंज पक्का तालाब नई बस्ती निवासी होरीलाल (62) घर से सब्जी खरीदने देर शाम निकले थे। बेटे रोशन कुमार ने बताया कि पिता होरीलाल को बेलदरइया मोड़ के पास पहुंचे थे। बाकरगंज से लखनऊ बाईपास चौराहे की ओर से जा रही कार ने पैदल जा रहे पिता को टक्कर मार दी। हादसे में पिता को गंभीर चोटें आईं। उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के बाद पिता की मौत हो गई। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। इससे कार चालक की पहचान कर तलाश की जाएगी।
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पिकअप की टक्कर से बाइक सवार घायल
खागा। कोतवाली के पौली और खैरई गांव के बीच रविवार शाम तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अल्लीपुर भादर गांव निवासी संजय रैदास बाइक से रक्षपालपुर की ओर से गांव जा रहे थे। पौली और खैरई के बीच खागा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में संजय गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पिकअप की टक्कर से बाइक सवार घायल
फतेहपुर। हथगाम थाना क्षेत्र के अलीमऊ गांव निवासी चेतराम मौर्या सामान लेने बाइक से रविवार को जा रहा था। गांव के पास ही तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से घायल हो गया। जिला अस्पताल में हालत गंभीर देख डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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