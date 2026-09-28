Fatehpur News: सिटी में आज

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असोथर ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।



मेला

विजयीपुर ब्लॉक के ब्योटी गांव में मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से।



धर्म-कर्म

शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।

जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।



जनसुनवाई