Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
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जनसुनवाई
असोथर ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
मेला
विजयीपुर ब्लॉक के ब्योटी गांव में मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
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असोथर ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
मेला
विजयीपुर ब्लॉक के ब्योटी गांव में मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।