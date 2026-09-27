Fatehpur News: महंगाई के बीच तर्पण के लिए बाजार में आए हल्के तांबे के लोटे

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बर्तन बाजार में सबसे कम वजन के 60 ग्राम के तांबे के लोटे उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 200 से 300 रुपये से शुरू हो रही है। दुकानों पर कीमतों में अंतर है। स्टील के लोटे भी कम वजन में मंगाए गए हैं। इनकी कीमत 30 रुपये से शुरू है। 45 से 60 रुपये वाले लोटों की मांग अधिक है। 30 रुपये वाला लोटा आकार में छोटा होने के कारण कम पसंद किया जा रहा है।चौक बाजार के बर्तन व्यापारी शिव कुमार ने बताया कि महंगाई को देखते हुए इस बार कम वजन के बर्तन मंगाए गए हैं। 200 से 300 रुपये में तांबे के लोटे उपलब्ध हैं, जिससे लोग आसानी से दान-पुण्य की रस्म पूरी कर सकेंगे।बर्तन व्यापारी राजेश गुप्ता ने बताया कि दान-पुण्य और तर्पण के लिए हल्के वजन के तांबे व पीतल के लोटों की मांग है। पितृ कर्म और अनुष्ठानों में लोटों की जरूरत के साथ ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा के चलते लोग हल्के और किफायती बर्तनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।