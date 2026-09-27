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Fatehpur News: पीएमश्री विद्यालय में पांच लाख से बनेगा साइंस और मैथ गार्डन

Sun, 27 Sep 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:29 PM IST
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Science and Math Garden to be built at PM Shri Vidyalaya with Rs 5 lakh
फतेहपुर। पीएमश्री विद्यालय में पांच लाख रुपये से साइंस व मैथ गार्डन का निर्माण कराया जाएगा। विभाग ने विद्यालय चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। गार्डन को मॉडल डेमॉन्स्ट्रेशन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। निर्माण के बाद अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी भी यहां भ्रमण कर अनुभव आधारित शिक्षा का लाभ ले सकेंगे।
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जिले में 20 पीएमश्री विद्यालय संचालित हैं। इनमें से एक विद्यालय का चयन साइंस और मैथ गार्डन के लिए किया जा रहा है। चयन के लिए विद्यालय परिसर में बच्चों की पहुंच के साथ पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना जरूरी है। गार्डन में गणित और विज्ञान से संबंधित मॉडल, उपकरण व प्रयोगात्मक गतिविधियों की सामग्री स्थापित की जाएगी।
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गार्डन में ट्राफिक टावर ट्री, डायरेक्शन टावर ट्री, सोलर सिस्टम मॉडल, एआर सोलर सिस्टम चार्ट, डिस्टेंस मीटर मॉडल, ड्रोन, राकेट किट, रोबोटिक लर्निंग किट सहित 26 तरह के मॉडल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांत और गणित की अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी। मॉडल और उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
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गार्डन के निर्माण की निगरानी के लिए जिला स्तर पर समिति गठित होगी। इसमें डीएम अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य, बीएसए सदस्य-सचिव, विज्ञान विषय के एक प्राध्यापक और जिला स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान से एक तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य होंगे। जिला समन्वयक निर्माण एमएल वर्मा ने बताया कि विद्यालय तक पहुंच मार्ग सहित उपलब्ध स्थान को देखते हुए चयन प्रक्रिया की जा रही है।
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