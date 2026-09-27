Fatehpur News: अरुणा बनीं महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष

फतेहपुर। शहर के नउवाबाग स्थित एक प्रतिष्ठान में रविवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नवीन जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिलाध्यक्ष डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने 117 पदाधिकारियों व सदस्यों को मनोनयन पत्र सौंपे। कार्यकारिणी में जयंत श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार श्रीवास्तव को महासचिव और दिलीप कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। महिला प्रकोष्ठ में अरुणा श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष, वर्षा श्रीवास्तव महासचिव और ज्योत्सना श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष बनीं। सभी पदाधिकारियों को दायित्व निर्वहन की शपथ दिलाई गई। डॉ. अनुराग ने बताया कि हर माह प्रथम रविवार को चित्रगुप्त मंदिर में पूजा आयोजित होगी। सेना में लेफ्टिनेंट नयन श्रीवास्तव और पुलिस सेवा में एएसआई सोनल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गिरजाशंकर, डॉ. एसके सक्सेना, जगदीश प्रसाद, सुधीर कुमार, बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन