Fatehpur News: दिनभर की तपिश के बाद झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना

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दोपहर में बाजारों और प्रमुख मार्गों पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। शाम को बारिश शुरू होते ही मौसम बदल गया। तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। कई जगह लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि, बारिश ने गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी।किसानों को भी मिली राहतबारिश से खेतों में खड़ी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। किसान कई दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। धान समेत अन्य खरीफ फसलों के लिए बारिश को उपयोगी माना जा रहा है। शाम तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा।