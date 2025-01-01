Fatehpur News: मेधा अलंकरण समारोह में 35 मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

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समिति अध्यक्ष डॉ. अमित पाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले करीब 35 मेधावी छात्र-छात्राओं को शील्ड, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।अधिवक्ता ऋतिक पाल की माता और मुराइनटोला वार्ड की सभासद सरोज पाल के नगर पालिका परिषद में दिए प्रस्ताव पर बोर्ड ने अहिल्याबाई चौराहे के सुंदरीकरण को मंजूरी दी थी। चौराहे पर अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा स्थापित कराने में विशेष आर्थिक सहयोग करने वालों को समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।चौराहे के अनावरण के मौके पर नगर पालिका बोर्ड के उपस्थित सभासदों को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा भेंट की गई। समारोह में गोरखपुर से आए जादूगर अशोक यादव ने जादू के माध्यम से समाज में ढोंग, आडंबर, पाखंड और कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश दिया।कार्यक्रम में डॉ. रतीभान पाल, सूरज भान पाल, रामचंद्र पाल, कुलदीप पाल, रामप्रसाद पाल, सौरभ पाल, बबलू पाल, रामविनोद पाल, भैरव प्रसाद पाल, संतोष पाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।