Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:22 AM IST
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आगमन
मलवां के अदमापुर कोरसम गांव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन दोपहर 12 बजे से।
मेला
बिंदकी क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में मेले का आयोजन दोपहर तीन बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
बिंदकी के तेदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से
विजयीपुर कस्बा स्थित गांधी चबूतरा में गणेश पंडाल में रात्रि जागरण व भजन कीर्तन शाम सात बजे से।
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मलवां के अदमापुर कोरसम गांव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन दोपहर 12 बजे से।
मेला
बिंदकी क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में मेले का आयोजन दोपहर तीन बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के चौक बाजार स्थित गणपति पंडाल में भजन कीर्तन शाम पांच बजे से।
औंग के बम्ब अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में रामकथा दोपहर दो बजे से।
बिंदकी के तेदुली गांव में राम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से
विजयीपुर कस्बा स्थित गांधी चबूतरा में गणेश पंडाल में रात्रि जागरण व भजन कीर्तन शाम सात बजे से।