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स्टाफ की कमी के कारण डॉक्टरों को बिना स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के मरीजों का उपचार करना पड़ता है। दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक अस्पताल में न तो स्टाफ नर्स रहती है और न ही फार्मासिस्ट। डॉक्टरों ने अब बिना स्टाफ के इमरजेंसी में ड्यूटी करने से इन्कार कर दिया है। इससे रात के समय आपातकालीन सेवाएं ठप होने का खतरा मंडराने लगा है।शासन ने अस्पताल में नर्सिंग और पैरामेडिकल के कई पद सृजित किए थे। अस्पताल शुरू होने के बाद से ही ये पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग सिस्टर के दो पद हैं लेकिन आज तक एक भी तैनाती नहीं हुई। आठ स्टाफ नर्स के पदों के सापेक्ष पिछले डेढ़ साल से मात्र दो स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। इनमें से एक स्टाफ नर्स को जिला अस्पताल से भेजा गया है।अस्पताल में पहले दो फार्मासिस्ट तैनात किए गए थे। एक फार्मासिस्ट का स्थानांतरण हो जाने से अब केवल एक ही बचा है। अकेला फार्मासिस्ट सिर्फ सुबह की पाली में अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तीन स्टाफ नर्सों में से एक रात्रि ड्यूटी के बाद छुट्टी पर रहती है। सीएमएस डॉ. संदीप गुलाटी ने बताया कि स्टाफ की कमी से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया गया है।