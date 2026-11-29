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फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव इमलिया निवासी आकाश ने बताया कि वह परिवार के साथ कार से भिंड में आयोजित एक रिश्तेदार के सगाई समारोह में जा रहे थे। कार में उनके साथ रामशशी, दीपक, राधा, सविता और खुशबू भी सवार थीं। हैवरा बाईपास पर नगला बाबा के पास अचानक चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। इससे तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कार सवार सभी छह लोगों को मामूली चोटें आईं। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद सभी लोग भिंड के लिए रवाना हो गए। सीओ केपी सिंह ने बताया कि कार की रफ्तार तेज होने की बात प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई है। (संवाद)

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सैफई। हैवरा बाईपास पर नगला बाबा के पास रविवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। कार सवार छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आयुर्विज्ञान विवि में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।