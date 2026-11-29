विज्ञापन

नलकूप खराब होने के बाद भी विभाग की ओर से मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। कई बार शिकायत करने पर भी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। समय पर पानी न मिलने से गेहूं की बोआई में देरी हो रही है। इससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह, रज्जन सिंह और ओम नारायण त्रिपाठी समेत कई किसानों ने नलकूप की बदहाली पर चिंता जताई है। पुष्पेंद्र सिंह और रमेश सिंह ने कहा कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो रबी की बोआई प्रभावित होगी।अवर अभियंता सुरेश बाबू ने बताया कि नलकूप संख्या 23 बीजी की मरम्मत का कार्य शासन से बजट मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है।