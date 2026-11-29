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थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि शनिवार की रात सूचना मिली कि दतावली गांव के पास नहर की नावली माइनर में अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां जेसीबी से खुदाई हो रही थी। पुलिस ने चालक और वाहन स्वामी से मशीन व खनन कार्य से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खनन अधिकारी बृज बिहारी प्रसाद को सूचना दी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की।अभिलेख नहीं मिलने पर खनन अधिकारी ने जेसीबी को खान एवं खनिज अधिनियम की धारा के तहत सीज कर दिया। वहीं, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई कर मशीन को थाने में दाखिल कराया।