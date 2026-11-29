Etawah News: नावली माइनर में अवैध खनन करते पकड़ी गई जेसीबी, सीज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:12 PM IST
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इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के दतावली गांव स्थित नावली माइनर में शनिवार देर रात अवैध खनन करते एक जेसीबी पकड़ी गई। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी को सीज कर दिया। चालक और वाहन स्वामी खनन से संबंधित वैध अभिलेख नहीं दिखा सके।
थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि शनिवार की रात सूचना मिली कि दतावली गांव के पास नहर की नावली माइनर में अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां जेसीबी से खुदाई हो रही थी। पुलिस ने चालक और वाहन स्वामी से मशीन व खनन कार्य से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खनन अधिकारी बृज बिहारी प्रसाद को सूचना दी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की।
अभिलेख नहीं मिलने पर खनन अधिकारी ने जेसीबी को खान एवं खनिज अधिनियम की धारा के तहत सीज कर दिया। वहीं, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई कर मशीन को थाने में दाखिल कराया।
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थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि शनिवार की रात सूचना मिली कि दतावली गांव के पास नहर की नावली माइनर में अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां जेसीबी से खुदाई हो रही थी। पुलिस ने चालक और वाहन स्वामी से मशीन व खनन कार्य से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खनन अधिकारी बृज बिहारी प्रसाद को सूचना दी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की।
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अभिलेख नहीं मिलने पर खनन अधिकारी ने जेसीबी को खान एवं खनिज अधिनियम की धारा के तहत सीज कर दिया। वहीं, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई कर मशीन को थाने में दाखिल कराया।
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