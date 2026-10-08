Etawah News: लोडर की टक्कर खंभा टूटा, 38 गांवों की बिजली गुल

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लोडर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि 33 केवी लाइन का खंभा दो जगह से टूट गया। यह खंभा सड़क पर गिर पड़ा, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गनीमत रही कि बिजली के तार लोडर पर नहीं गिरे। इस घटना के कारण चकरनगर बिजली उपकेंद्र की आपूर्ति बाधित हो गई। राजपुर, कुंदौल, बरचौली, जगतोली, नगला महानंद और सगरा समेत करीब 38 गांवों में बिजली ठप हो गई।सूचना मिलने पर 112 पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत जाम खुलवाया और क्षतिग्रस्त खंभे को ट्रैक्टर की मदद से सड़क से हटाया। देर शाम तक बिजली कर्मी खंभे की मरम्मत में लगातार जुटे रहे।यह टक्कर निरंजन नगर इंटर कॉलेज के सामने दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई थी। खंभा टूटने से चकरनगर बिजली उपकेंद्र के ग्रामीण फीडर से जुड़ी आपूर्ति रुक गई। शाम सात बजे तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। एसडीओ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रात में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।खंभा सड़क पर गिरने से उदी-भरेह मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई से जाम जल्द खुल गया। क्षतिग्रस्त खंभे को किनारे करने के बाद यातायात सामान्य हो सका। इस घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।पुनर्लेखन