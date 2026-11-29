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परिजन के अनुसार शनिवार शाम करीब पांच बजे बच्ची गांव की मस्जिद में तालीम लेने गई थी। वहां हाफिज ने उसे गोद में बैठाकर गलत हरकतें कीं। बच्ची किसी तरह वहां से घर पहुंची और मां को पूरी बात बताई। मां ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे पति को फोन किया। जानकारी मिलते ही पिता घर पहुंचा और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद माता-पिता बच्ची को लेकर मस्जिद पहुंचे और हाफिज से सवाल किया। आरोप है कि इसी दौरान कमेटी के कुछ लोग पहुंच गए और हाफिज का बचाव करने लगे।बच्ची की मां का कहना है कि उसने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बदनामी का हवाला देकर उस पर ही समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया। मां ने कमेटी के चार लोगों पर जबरन राजीनामा कराने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि लगातार दबाव के चलते उसे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि कुछ लोग उनके थाने पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे।वहीं, कमेटी के लोगों का कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहे हैं और मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मामला बच्चों के बीच मारपीट का था। हाफिज ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार ने बताया कि बच्ची को गोद में बैठाने और गलत हरकत करने की बात सही नहीं है। उनके संज्ञान में बच्चों के बीच मारपीट का मामला आया था, जिसमें दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया है।