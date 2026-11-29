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एसएसपी चौराहे से बस स्टैंड मार्ग के बीच विभिन्न चौराहों और तिराहों पर यातायात संचालन की व्यवस्था सुचारु नहीं हो पा रही है। व्यस्त समय में ई-रिक्शा, ऑटो, बसों के आड़े-तिरछे खड़े होने से मार्ग संकरा हो जाता है। कई जगहों पर सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन और अतिक्रमण भी जाम को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि निर्धारित प्वाइंटों पर तैनात कर्मियों की गैरमौजूदगी से स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाती।खाली रहा यातायात बूथरविवार दोपहर में माल गोदाम चौराहे पर ड्यूटी प्वाइंट खाली रहने के दौरान एक साथ कई ई-रिक्शा और ऑटो सवारी उतारने व चढ़ाने के लिए बीच सड़क या किनारे खड़े हो गए, जिससे पीछे वाहनों की कतार लग गई और दोनों ओर का यातायात धीमा पड़ गया।गलत दिशा से निकलते रहे वाहनरविवार दोपहर एसएसपी चौराहे के एक व्यस्त प्वाइंट पर निर्धारित ड्यूटी स्थल सूना रहने के कारण वाहन चालक बिना किसी रोक-टोक के गलत दिशा से निकलते दिखे, जिससे आमने-सामने वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति बन गई। वहीं, चौराहे के पास पुलिस कर्मी बाइक पर बैठा रहा।सभी को निर्धारित स्थल पर ड्यूटी करने के निर्देश हैं। अगर निर्धारित स्थल से गायब रहते हैं तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जाम की समस्या से निदान के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है।-सूबेदार सिंह, यातायात प्रभारी