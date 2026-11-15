Etawah News: बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, मासूम की मौत, मां समेत तीन घायल

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बसरेहर थाना क्षेत्र के अमृतपुर निवासी आसिफ (26) ने बताया कि वह अपनी बहन सायरा पत्नी सलमान निवासी सिरसागंज, फिरोजाबाद और मुस्कान (21) पत्नी तैयब निवासी मुरलीधर थाना सिरसागंज को लेकर बाइक से घर आ रहे थे। मुस्कान का तीन बेटा तैमूर (03) भी बाइक पर आगे बैठा था। इसके अलावा सायरा की नौ माह की बेटी महक भी साथ थी। आसिफ के बड़े भाई शहवाज के लिए शादी का रिश्ता देखने के साथ ही भाई के बड़े साले की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सभी लोग आए थे।आसिफ ने बताया आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर एचएन नगर के सामने बाइक पर बैठा भांजा तैमूर सो गया। उसे संभालने की कोशिश में बाइक से नियंत्रण खो बैठे। इससे बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर लगते ही बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बाइक चला रहे आसिफ उछलकर सड़क किनारे नाले में जा गिरे। नाले में गिरने के दौरान उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन भी फट गया। हादसे में सायरा की नौ माह की बेटी महक बाल-बाल बच गई।स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने तैमूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि आसिफ, सायरा और मुस्कान का उपचार किया। बाद में परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए मासूम के शव को अपने साथ ले गए। वहीं, तीनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है।