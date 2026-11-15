Etawah News: नलकूप की कुंडी में मिले खाली जेवरात के पैकेट और दस्तावेज

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लखना निवासी पीएसी जवान अखिलेश यादव के घर में 12 नवंबर की रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। चोर घर में रखी अलमारी खोलकर लॉकर तोड़ ले गए थे। उसमें रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना के बाद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। रविवार सुबह अखिलेश यादव को राजबहादुर डिग्री कॉलेज के पीछे स्थित एक नलकूप के कुएं और पास बनी कुंडी में कुछ खाली पैकेट पड़े दिखाई दिए। जांच करने पर इनमें जेवरात रखने के पैकेट के अलावा पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड मिले।इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष विपिन मलिक और लखना चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉग स्क्वायड टीम को भी बुलाया गया। एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने पीड़ित से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने थानाध्यक्ष को अलग-अलग टीमें गठित कर जल्द चोरी का खुलासा करने के निर्देश दिए। पुलिस को घटना में किसी करीबी के शामिल होने का भी शक है।